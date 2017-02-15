Гомоляко: СКА не нужно подгадывать соперников, им без разницы, с кем играть

Чемпион России и известный в прошлом нападающийподелился мнением о поражении питерского СКА в матче со «Спартаком» со счётом 2:4 и заявил, что подопечные Олега Знарка не подбирают себе соперника по плей-офф, так как с таким составом, которым обладает клуб из Санкт-Петербурга, им без разницы, с кем играть.«СКА вчера проиграл, потому что не хочет играть с «Йокеритом»? Вы, журналисты, всегда ищете многоходовки. Олег Валерьевич вчера правильно сказал, что они провели серьёзную подготовку к плей-офф. Подгадывать с его подбором игроков команду в первом раунде, мне кажется, не нужно. СКА без разницы, с кем, во сколько, когда и где играть. Думаю, что до плей-офф ребята отойдут от нагрузок и всё будет нормально», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.