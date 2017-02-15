Пачьоретти: я виноват в отставке Террьена как игрок и как капитан

Форвард «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти прокомментировал отставку главного тренера Мишеля Террьена.«Я чувствую вину как игрок, а в особенности как капитан. Конечно, если бы мы выступали лучше, особенно в последнее время, то руководству не пришлось бы принимать такое решение. Несомненно, в последнее время команда играла хуже, чем должна была. Но дело в хоккеистах, как мне кажется.Мы уже видели, к какому результату в НХЛ приводит ситуация, в которой команда не прибавляет и не показывает игры. Но о Террьене я могу сказать только хорошее. Поэтому мне сейчас довольно тяжело», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.