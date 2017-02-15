Бэбкок: Марченко — тот, кто нужен «Торонто», и хороший парень по жизни

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»поделился впечатлениями от перехода в его команду защитника«Марченко — это тот, кто был нам нужен. Когда ты приходишь в новый клуб, тебе нужен шанс, ты рад новому вызову. Мы ему такую возможность предоставим. Марченко — большой парень, хорошо действует клюшкой, отлично смотрится в меньшинстве, нормально двигает шайбу. Хороший парень по жизни, отлично говорит по-английски. Он был одним из лидеров во всех командах, в которых играл, выступал на Кубке и чемпионате мира за сборную России, то есть обладает международным опытом. Посмотрим, как у него получится», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.