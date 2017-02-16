Вратарь «Витязя» Сятери впервые выйдет на лёд с начала января

«Витязь» и «Амур» определились с составами на игру, которая пройдёт в Подольске. В воротах у подмосковной команды сыграет Харри Сятери, который не выходил на лёд с 5 января, когда он получил травму в матче с «Авангардом».
Полностью составы команд выглядят следующим образом.
«Витязь»:
Сятери (Сапрыкин);
Головков — Гимаев, Макеев — Никулин — Афиногенов;
Катичев — Ержабек, Копейкин — Аалтонен — Кемпе;
Воронков — Лукин, Швец-Роговой — Горак — Чернов;
Епишин — Романов, Панков — Яценко — Степанов.
«Амур»:
Метсола (Печурский);
Горохов — Кондратьев, Зогорна — Бывальцев — Литовченко;
Малевич — Атюшов, Владислав Ушенин — Вячеслав Ушенин — Ли;
Коларж — Заборников, Кириллов — Крысанов — Руденков;
Елесин, Романцев — Попов — Дедунов.