Вратарь «Витязя» Сятери впервые выйдет на лёд с начала января

«Витязь» и «Амур» определились с составами на игру, которая пройдёт в Подольске. В воротах у подмосковной команды сыграет Харри Сятери, который не выходил на лёд с 5 января, когда он получил травму в матче с «Авангардом».Полностью составы команд выглядят следующим образом.«Витязь»:Сятери (Сапрыкин);Головков — Гимаев, Макеев — Никулин — Афиногенов;Катичев — Ержабек, Копейкин — Аалтонен — Кемпе;Воронков — Лукин, Швец-Роговой — Горак — Чернов;Епишин — Романов, Панков — Яценко — Степанов.«Амур»:Метсола (Печурский);Горохов — Кондратьев, Зогорна — Бывальцев — Литовченко;Малевич — Атюшов, Владислав Ушенин — Вячеслав Ушенин — Ли;Коларж — Заборников, Кириллов — Крысанов — Руденков;Елесин, Романцев — Попов — Дедунов.