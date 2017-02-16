Сятери: настраиваться на матч с «Амуром» было необычно, но нужно побеждать

Вратарь подмосковного «Витязя»прокомментировал исход игры с «Амуром», в которой его команда уступила по буллитам со счётом 2:3.«Я не играл пять недель, и у меня не было никакой практики, но в последнюю неделю я упорно тренировался, поэтому чувствовал себя сегодня хорошо. Плюс партнёры помогли. Настраиваться на эту игру было немного необычно, потому что основная задача уже была решена. Но игра есть игра, нужно выходить и побеждать», — передаёт слова Сятери корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.