Малкин: это огромное достижение, все знают уровень Кросби

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал достижение капитана команды Сидни Кросби — 1000 очков в НХЛ.
«Это немаленькая цифра — 1000 очков. Это огромное достижение, все знают уровень Кросби, какую игру он показывает. Конечно, он достоин этих очков. Мы все поддерживаем его. Мне повезло, что мы играем в одной команде. Тысяча очков — не последние. Все знали, что он наберёт 1000, он наберёт 1100 и дальше.
Чем Кросби отличается от других? В первую очередь работоспособностью. Конечно, это НХЛ. Здесь многие ребята талантливые и показывают хорошую игру. Но то, что делает Сид… Он приходит и каждый день тренирует бросок, вбрасывание… С помощью работоспособности и таланта он достигает этих результатов.
Чему научил Кросби? Если только чуть-чуть английскому. Смотрю, как человек тренируется. Стараюсь где-то повторять. Стараемся общаться, помогать друг другу. Конечно, это профессионал с большой буквы. Несмотря на все свои достижения, видно, что человек стремится к большему. Раньше всех приходит, позже всех уходит», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.