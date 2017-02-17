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Салливан: победный гол теряется на фоне того, что Кросби набрал 1000-е очко

Салливан: победный гол теряется на фоне того, что Кросби набрал 1000-е очко
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этом матче Кросби набрал своё тысячное очко.

«Кросби забил победный гол. Это немного теряется на фоне того, что он набрал 1000-е очко в этом матче. Но меня это совсем не удивляет. Думаю, что для Сида нет ничего невозможного. Я считаю, что он настолько хорош», — передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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