Салливан: победный гол теряется на фоне того, что Кросби набрал 1000-е очко

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этом матче Кросби набрал своё тысячное очко.

«Кросби забил победный гол. Это немного теряется на фоне того, что он набрал 1000-е очко в этом матче. Но меня это совсем не удивляет. Думаю, что для Сида нет ничего невозможного. Я считаю, что он настолько хорош», — передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.