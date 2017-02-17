Маклеллан: для Макдэвида 3 очка за матч – уже обыденность

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»поделился мнением о форварде Конноре Макдэвиде. Нападающий набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:3).«Для Макдэвида это уже становится обыденным. Чем дольше Коннор выступает за нас, тем спокойнее относимся к таким играм в его исполнении, ведь этого от него и ждут. Наверное, сейчас мы уже больше говорим о тех матчах, где Макдэвид недостаточно продуктивен. Игры, в которых Коннор набирает три очка, случаются регулярно», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.