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Два очка Задорова не спасли «Ванкувер» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

Два очка Задорова не спасли «Ванкувер» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
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В Ванкувере (Канада) закончился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 2-й матч
11 мая 2024, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 04:14 (5x4)     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 10:56 (5x4)     2:1 Бёзер (Суси, Задоров) – 20:51 (4x4)     2:2 Экхольм (Макдэвид, Драйзайтль) – 21:15 (4x4)     3:2 Задоров (Миллер) – 38:17 (5x5)     3:3 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 45:27 (5x5)     3:4 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 65:36 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Элиас Петтерссон с передач Джей Ти Миллера и Куинна Хьюза открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Леон Драйзайтль с передач Коннора Макдэвида и Райана Ньюджент-Хопкинса восстановил равенство в счёте.

На 51-й секунде второго периода Брок Бёзер с передач Карсона Суси и Никиты Задорова вновь вывел хозяев вперёд. Менее чем через минуту Маттиас Экхольм с передач Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля сделал счёт 2:2. На 19-й минуте периода Никита Задоров с передачи Джей Ти Миллера в третий раз вывел «Ванкувер» вперёд.

На шестой минуте третьего периода Коннор Макдэвид с передач Леона Драйзайтля и Эвана Бушара вновь установил равенство.

В овертайме победу гостям принёс Эван Бушар.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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