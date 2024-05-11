Два очка Задорова не спасли «Ванкувер» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

В Ванкувере (Канада) закончился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1.

На пятой минуте первого периода Элиас Петтерссон с передач Джей Ти Миллера и Куинна Хьюза открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Леон Драйзайтль с передач Коннора Макдэвида и Райана Ньюджент-Хопкинса восстановил равенство в счёте.

На 51-й секунде второго периода Брок Бёзер с передач Карсона Суси и Никиты Задорова вновь вывел хозяев вперёд. Менее чем через минуту Маттиас Экхольм с передач Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля сделал счёт 2:2. На 19-й минуте периода Никита Задоров с передачи Джей Ти Миллера в третий раз вывел «Ванкувер» вперёд.

На шестой минуте третьего периода Коннор Макдэвид с передач Леона Драйзайтля и Эвана Бушара вновь установил равенство.

В овертайме победу гостям принёс Эван Бушар.

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