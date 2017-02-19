Руссель, Стоун и Мразек – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой назван голкипер «Детройт Ред Уингз», отразивший 34 броска из 36 и выигравший серию буллитов в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б).Второй звездой признан форвард «Оттава Сенаторз», набравший пять (1+4) очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).Первой звездой стал нападающий «Даллас Старз», сделавший хет-трик в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ).