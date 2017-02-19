Жюльен: молодые игроки должны видеть, что им доверяют

Главный тренер «Монреаль Канадиенс»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (1:3).«Сегодня мы выпадали из ритма. Это бросалось в глаза. Мы можем долго говорить о том, над чем надо работать, но есть и положительные моменты. Посмотрите на Кэри Прайса. Он играл великолепно.Ошибки будут всегда, это часть хоккея. Надо понимать их природу. И при этом нужно проявлять терпение, особенно в случае с молодёжью. Лига изменилась. Есть потолок зарплат, другие новшества. В составе много молодёжи. И молодые будут ошибаться. Но при этом хоккеист должен видеть, что ему доверяют, понимают, что он может играть лучше», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.