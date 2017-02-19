Старченко: «Барыс» доволен своим пятым местом, учитывая, как начинался сезон

Нападающий «Барыса»поделился мнением об итогах регулярного чемпионата для своей команды.«В принципе, результатом мы довольны. Пятое место — это неплохо, учитывая то, как начинался сезон. Начало было не очень, но потом пришёл новый тренер, поставил тактику, и мы добились результата. Считаю, «Барыс» и «Трактор» — равные команды, так что всё может случиться. Если будем одним целым, если будем играть все вместе в защите и вместе в нападении, то пройдём их», — сказал Старченко.«У «Трактора» хорошая средняя команда, иностранцы неплохие. Они хорошо провели два последних матча с «Магниткой», один гол всего пропустили. Мы, к сожалению, в последних четырёх матчах ни разу не забили «пять на пять». Мало забиваем, надо сконцентрироваться на этом, надеюсь, мы на плей-офф оставили свои голы», — цитирует Старченко «Р-Спорт».