Билялетдинов: «регулярка» прошла для «Ак Барса» плодотворно, хотя был и негатив

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением об итогах регулярного чемпионата.
«В целом регулярный сезон был неплохой. Команда играла достаточно хорошо, проводила достойные матчи, показывала красивый хоккей.
Изначально были вопросы по травмам. Мы в какой-то момент потеряли трёх ведущих защитников. Затем у нас был небольшой завал, так скажем. Но, я считаю, мы выправили ситуацию. В целом сезон прошёл очень ровно, плодотворно. Были, конечно, негативные моменты, когда мы не так удачно играли. Но сложно пройти весь сезон без потерь.
Мы вносили какие-то коррективы, улучшали игру. Считаю, это удавалось. Если говорить о концовке, то последние два матча команда сыграла на хорошем эмоциональном подъёме, грамотно», — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».