Билялетдинов: «регулярка» прошла для «Ак Барса» плодотворно, хотя был и негатив

Главный тренер «Ак Барса»поделился мнением об итогах регулярного чемпионата.«В целом регулярный сезон был неплохой. Команда играла достаточно хорошо, проводила достойные матчи, показывала красивый хоккей.Изначально были вопросы по травмам. Мы в какой-то момент потеряли трёх ведущих защитников. Затем у нас был небольшой завал, так скажем. Но, я считаю, мы выправили ситуацию. В целом сезон прошёл очень ровно, плодотворно. Были, конечно, негативные моменты, когда мы не так удачно играли. Но сложно пройти весь сезон без потерь.Мы вносили какие-то коррективы, улучшали игру. Считаю, это удавалось. Если говорить о концовке, то последние два матча команда сыграла на хорошем эмоциональном подъёме, грамотно», — цитирует Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».