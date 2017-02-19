Александр Радулов хочет подписать с «Монреалем» контракт на шесть лет

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс»планирует подписать долгосрочный контракт с клубом, информирует TVA Sports.30-летний хоккеист рассчитывает подписать с канадской командой соглашение на шесть лет. Как сообщается, руководство «Монреаля» может пойти на такой шаг, но если Радулов согласится на трёхлетний контракт, то его оклад будет значительно больше.