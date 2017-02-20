Овечкин: «Вашингтон» играл два периода хорошо

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Перерыв — это хорошо. Отдохнули. У кого-то были болячки. Расписание такое, никто ничего не может сделать. Back-to-back в час дня, без утренней раскатки. Но надо справляться с этим.В принципе, мы играли два периода хорошо. Первый период можно в актив не засчитывать, а так сражались до конца. Не повезло. Надо готовить себя морально и физически. На кон поставлено многое», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.