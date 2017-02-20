Прохоркин: мне без разницы, в какой роли играть в плей-офф

Нападающий СКАподвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ и поделился ожиданиями от плей-офф. Питерская команда заняла второе место в Западной конференции КХЛ и лиге в целом.«Сезон был совершенно другой, в отличие от прошлых лет. Новая роль в команде… Надо было всё это осознать и перестроиться, потому что раньше я немного в другой хоккей играл. В прошлых командах у меня была роль «первой скрипки», а в СКА я выполняю более работящую роль.Матчи сборной немного раскрепощали. Играли в своё удовольствие, у нас все получалось. Такие игры дают определённый толчок. В том числе психологический.В плей-офф всё может перевернуться. Вспомните, как мы с «Салаватом Юлаевым» в прошлом году вынесли «Ак Барс» и «Авангард», когда на нас никто не ставил. Все говорят о финале конференции СКА — ЦСКА? Нам и им дотуда надо ещё доползти, путь будет нелегкий. Плей-офф непредсказуем, двигаться надо потихоньку, маленькими ступеньками. Сначала надо пройти «Витязь», а дальше будет видно.Мне без разницы, в какой роли играть в плей-офф. Это в «регулярке» хочется выходить как можно больше, получать удовольствие от хоккея, набирать очки, а в матчах на вылет свои амбиции надо засовывать куда подальше и просто лупиться там, где тебе скажут», — цитирует игрока «Советский спорт».