Березин, Полыгалов и Макаров покидают «Нефтехимик»

«Нефтехимик» в ближайшее время расторгнет контракты с 31-летним нападающим, 26-летним защитникоми 30-летним форвардом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Соглашения Полыгалова и Макарова рассчитаны до 2018 года, а у Березина контракт до 2019 года.Березин набрал 5 (3+2) очков в 49 матчах при показателе полезности «+4». На счету Макарова 8 (5+3) очков в 34 матчах при показателе полезности «-6». Полыгалов набрал 26 (13+13) очков в 57 матчах при показателе полезности «-3».