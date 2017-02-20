Витолиньш: СКА менять ничего не надо, «Витязь» будет играть на контратаках

СКА провёл открытую тренировку для прессы в Ледовом дворце перед первым раундом плей-офф, в котором сыграет с подольским «Витязем». Первый матч СКА – «Витязь» состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.
После занятия тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды.
«В штатном режиме готовимся к «Витязю». Мы разобрали маленькие нюансы. Войнов играть не будет, начало пропустит, у него микротравма. Плотников пока тоже готов не на 100%. Судя по последним матчам, всё зависит от самих игроков СКА. На секунд 30-35 сил хватает, потом начинают переигрывать и появляется усталость. Самое главное — держать дисциплину.
«Витязь» разбирали, играли с ними. Так что знаем, что команда из Подольска хорошо играет на контратаках, в средней зоне, неплохо в большинстве действует. Все играть в плей-офф, но команда в гостях всегда старается играть от обороны. Думаю, «Витязь» однозначно будет играть на контратаках, создавать плотную среднюю зону, нам главное не делать своих ошибок. Менять по большому счёту СКА ничего не надо.
Завтра сделаем акцент на разбор игры конкретных хоккеистов «Витязя», много информации не стоит сразу выливать на игроков», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.