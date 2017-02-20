Умарк: серия с «Ак Барсом» получится равной, наверное, будет семь матчей

Нападающий «Салавата Юлаева»рассказал о своём самочувствии и поделился мнением о предстоящей серии с «Ак Барсом».«Я в порядке. Сейчас начинается плей-офф — зачем говорить о травме? Я сегодня впервые вышел на лёд и рад этому.Никакого значения не имеет то, как мы играли в «регулярке». В плей-офф всё будет по-другому. Я думаю, серия получится равной. Наверное, будет семь матчей. Но я считаю, что мы лучше. Собираемся их обыграть.Никогда не знаешь в таких ситуациях. Посмотрим, завтра я ещё раз потренируюсь. Будем общаться, обсуждать. Может быть, сыграю в первом матче, может, во втором или третьем. Пока я на правильном пути восстановления», – цитирует игрока «Бизнес Online».