Фастовский: рассматриваем несколько кандидатов на пост главного тренера «Сибири»

Генеральный менеджер «Сибири»заявил, что существует много причин неудачного выступления команды в этом сезоне, а также рассказал, что клуб рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера.«Итоги сезона я ещё не подводил, причин неудачного выступления очень много. Что касается ухода Андрея Скабелки, то вся информация есть на официальном сайте, причин много, почему не получилось, пока не обсуждаем.Будет принято решение по новому тренеру, несколько кандидатов есть», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.