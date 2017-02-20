Главный тренер Скабелка официально покинул «Сибирь»

По просьбе главного тренера хоккейный клуб «Сибирь» и Андрей Скабелка приняли совместное решение о расторжении контракта. Действие соглашения прекращено по соглашению сторон. Об этом информирует официальный сайт клуба. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о просьбе тренера об отставке.
«От лица клуба хотим выразить искреннюю благодарность Андрею Владимировичу за работу и тот вклад, который он внес в существование ХК «Сибирь». Именно с его именем связан пока самый громкий успех клуба – медали Чемпионата России!
Его трудолюбие и упорство, профессионализм и увлеченность заслужили уважение и авторитет в хоккейном мире и позволили вывести ХК «Сибирь» на новый спортивный уровень.
Желаем Андрею Владимировичу успешно продолжить спортивную карьеру, добиться ярких и значимых достижений, при этом не забыть о проведенных сезонах в ХК «Сибирь», о преданных сибирских болельщиках и фантастической атмосфере на играх в Новосибирске. Удачи, здоровья и достижений Вам, Андрей Владимирович!», — сказано на официальном сайте клуба.
>>> Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка подал в отставку