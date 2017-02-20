Кокарев: для «Динамо» самое главное – сконцентрироваться на своей игре

Нападающий московского «Динамо»поделился ожиданиями от серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ с нижегородским «Торпедо». По мнению игрока, для команды главное — сконцентрироваться на своей игре.«Торпедо» – хорошая крепкая команда. Думаю, в плей-офф вообще нет слабых команд. Вне зависимости от соперника для нас самое главное – сконцентрироваться на своей игре. Я думаю, всё будет хорошо», — передаёт слова нападающего официальный сайт московского клуба Континентальной хоккейной лиги.