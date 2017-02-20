Батыршин: нам достался сильный соперник, но «Ак Барс» должен пройти дальше

Защитник «Ак Барса»поделился ожиданиями от серии с «Салаватом Юлаевым».«Нам достался сильный соперник. Считаю, у каждой команды в плей-офф есть шанс на победу, поэтому нужно серьёзно настраиваться и готовиться ко всем матчам. «Салават Юлаев» играет в хороший хоккей. Но мы сделаем всё, чтобы победить. Считаю, «Ак Барс» должен пройти дальше.В регулярном чемпионате всё было по-другому. Сейчас время плей-офф. Не знаю, почему мы проигрывали им. Но думаю, что в плей-офф будет интересно.Соперник особенно не изменился. Тот же состав. Комбинационная команда, быстрая, техничная, умеющая играть в пас. У неё очень хорошие нападающие. Не боится рисковать, где-то авантюрно играет. Ничего нового они не показывают», – цитирует игрока официальный сайт клуба.