В девятом сезоне КХЛ «Спартак» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей.На 30 играх с участием красно-белых в «Лужниках» и «Парке легенд» побывало 218 628 человек, в среднем 7287 болельщиков на матче. Это в среднем почти на тысячу зрителей больше, чем в прошлом сезоне, и в два раза больше, нежели в сезоне-2013/14.Наибольшее количество зрителей собрала встреча 19 ноября с магнитогорским «Металлургом», за которой с трибун арены в «Парке легенд» наблюдало 10 571 человек.Средняя посещаемость домашних матчей ХК «Спартак» (согласно данным официальных протоколов КХЛ):2008/2009 — 33302009/2010 — 41312010/2011 — 31032011/2012 — 23162012/2013 — 30752013/2014 — 35202015/2016 — 61932016/2017 — 7287.