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21 февраля Каспарайтис получит право выступать за сборную Литвы

21 февраля 2017, вторник. 14:04. Хоккей
Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис 21 февраля получит право играть за сборную Литвы. 44-летний хоккеист выйдет на лёд в матче чемпионата страны в составе вильнюсского «Хокки Панкс». У него есть литовский паспорт, но для смены спортивного гражданства в хоккее он должен четыре года провести в национальном чемпионате Литвы. Три сезона он уже отыграл, проведя по паре матчей за «Хокки Панкс».

«Я очень рад, что после сегодняшней встречи получу право выступать за сборную. Если буду в приличной физической форме, в 2018 году готов защищать честь Литвы на международной арене», — цитирует Каспарайтиса ТАСС.

Каспарайтис начинал карьеру в московском «Динамо», в 1992 году уехал в НХЛ, где выступал в «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш» и «Рейнджерс» до 2007 года (с перерывом на локаут-2004/05, который провёл в «Ак Барсе»). В 2007 году он вернулся в Россию и играл за СКА два сезона, после чего завершил карьеру. В 2014 году решил вновь выйти на лёд и стал игроком «Хокки Панкс».
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Дарюс Каспарайтис
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