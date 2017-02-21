21 февраля Каспарайтис получит право выступать за сборную Литвы

Бывший защитник сборной России21 февраля получит право играть за сборную Литвы. 44-летний хоккеист выйдет на лёд в матче чемпионата страны в составе вильнюсского «Хокки Панкс». У него есть литовский паспорт, но для смены спортивного гражданства в хоккее он должен четыре года провести в национальном чемпионате Литвы. Три сезона он уже отыграл, проведя по паре матчей за «Хокки Панкс».«Я очень рад, что после сегодняшней встречи получу право выступать за сборную. Если буду в приличной физической форме, в 2018 году готов защищать честь Литвы на международной арене», — цитирует Каспарайтиса ТАСС.Каспарайтис начинал карьеру в московском «Динамо», в 1992 году уехал в НХЛ, где выступал в «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш» и «Рейнджерс» до 2007 года (с перерывом на локаут-2004/05, который провёл в «Ак Барсе»). В 2007 году он вернулся в Россию и играл за СКА два сезона, после чего завершил карьеру. В 2014 году решил вновь выйти на лёд и стал игроком «Хокки Панкс».