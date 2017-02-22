Брюквин: для «Динамо» важно почувствовать вкус победы, но нельзя расслабляться

Нападающий московского «Динамо»поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинала Западной конференции с «Торпедо», который завершился во втором овертайме со счётом 1:0.«Так сложилось. Была упорная борьба. Первые два периода они держали нас в зоне. Потом мы сами перешли в атаку, много моментов не забили. Было много штанг, черенки клюшек у вратарей. Хорошо, что забили и выиграли. Очень важно почувствовать вкус победы, но нельзя расслабляться, важно работать и разбирать игру соперников, а также совершенствовать свою. Идти дальше. Надо отдать должное их вратарю: он тащил, но в нескольких моментах ему везло. Вратари всегда многое решают. Это полкоманды. Но и от защиты с нападением многое зависит. Да, мы сильно устали — и эмоционально, и физически. Восстановимся», — передаёт слова Брюквина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.