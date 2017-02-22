Каменский: переход к оборонительной игре в «Спартаке» прошёл болезненно

Вице-президент «Спартака»подвёл итоги сезона для команды. Команда не попала в плей-офф.«На мой взгляд, ребятам не хватило физики, чтобы доиграть сезон на том уровне, на котором они играли в середине сезона. Другие команды в это время набирали обороты и подходили к нам как к серьёзному сопернику. Нужно проанализировать всем вместе весь сезон, разобрать каждый этап чемпионата. Может быть, неправильно выбирали тактику, смена тренера неправильно повлияла на результат, это время не одного дня или часа – здесь необходим глубокий анализ.Отставка Титова? Когда человек из девяти матчей проигрывает восемь, то нужно встряхнуть команду. Это не говорит о том, что тренер плохой или хороший, но нужны какие-то перемены. Обычно меняют тренеров, чтобы встряхнуть команду, и бывает, что это не работает.Стиль Ярушкина отличался от стиля Титова, и этот переход к оборонительной игре, наверное, прошёл болезненно – ребята не успели перестроиться, и это тоже отразилось на результате», – отметил Каменский.