Корноухов: «Авангард» — топовый клуб, вокруг него всегда будут плести интриги

Бывший главный тренер «Авангарда»отметил, что во время работы у него не было конфликтов с лидерами, а также сообщил, что после увольнения отказался возглавить другой клуб КХЛ.«Авангард» — топовый клуб, всегда найдутся люди, которые будут плести вокруг команды свои интрижки. На самом деле при мне внутри команды не было конфликтов с лидерами. Конечно, были недовольные, которые не хотели выполнять работу. Но это задача тренера — выставить определённую линию и требовать её выполнения. Я не слышал от капитана, от его помощников слов недовольства. Сам себя в работе не жалею и того же требую от других. А недовольные как были, так и будут.Для меня эта отставка стала неожиданной. Перед стартом сезона я встречался с руководством клуба. Озвучил направление, в котором работает команда, её цели. Я очень серьёзно проанализировал первый сезон, в котором были серьёзные ошибки и недочёты. Планировал вывести на оптимальную форму именно к старту сезона. То, что планировал, я сделал. Самая главная ошибка – не учёл, что проигрыши на подготовительном этапе могут сыграть такую серьёзную роль.Расстался с клубом хорошо. Решение было принято, а искать виноватого, плакаться посчитал ненужным. Мне предлагали несколько вариантов, чтобы остаться в системе клуба, но для меня в тот момент было очень тяжело оставаться в «Авангарде». И сразу после отставки поступало предложение возглавить клуб КХЛ. Но на тот момент, мягко говоря, я был не готов, был полностью выжат, пустой", — цитирует Корноухова «Спорт FM».