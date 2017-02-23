Лауридсен: игроки ЦСКА действуют, как роботы, они ничем не удивили

Защитник «Йокерита»поделился ожиданиями от второго матча серии плей-офф с ЦСКА (0-1 в серии), который начнётся в 19:30 мск.«В первом матче ЦСКА ничем не удивил. Эта команда как машина, они действуют, как роботы. Тот хоккей, который они показывали в регулярном чемпионате, не изменился в нашей серии. Нам надо придерживаться своей игры и, возможно, действовать умнее, играть друг за друга. В первом матче были драки. Судя по тому, какой накал был в той игре, могу предположить, что это продолжится и дальше.Нам надо лучше начать матч. Мы знаем, что ЦСКА очень активно проводит первые 10 минут, пытается задавить соперника. После этого они теряют в скорости и напоре, начинают нервничать. Они хотят забить быстрый гол, чтобы играть с преимуществом. Если мы сможем сохранять ничейный результат или сами выйдем вперёд, то заставим соперника чувствовать себя некомфортно и сможем контролировать игру», — цитирует Лауридсена пресс-служба клуба.