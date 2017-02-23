СКА и «Витязь» назвали составы на второй матч серии в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и подольский «Витязь» назвали составы на второй матч серии плей-офф в Западной конференции, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Архип Неколенко заменил в составе СКА Александра Барабанова. Игорь Сапрыкин сыграет в воротах «Витязя» вместо Харри Сятери. Начало встречи — в 17:00 мск. Первая игра завершилась победой СКА со счётом 3:1.Состав СКА:Коскинен (Шестёркин);Яковлев — Белов, Ковальчук — Дацюк — Кетов;Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачёв — Дадонов;Зуб — Зубарев, Широков – Прохоркин—Хохлачёв;Рукавишников, Неколенко— Коскиранта — Каблуков.Состав «Витязя»:Сапрыкин (Сятери);Головков – Семёнов, Макеев – Никулин – Афиногенов;Катичев – Ержабек, Копейкин – Аалтонен – Кемпе;Лукин – Гимаев, Выглазов – Горак — Чернов;Воронков, Панков – Яценко – Швец-Роговой, Джиошвили.«Чемпионат» проведётматча СКА — «Витязь».