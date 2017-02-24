Агент: Шалунов хочет играть за ЦСКА, но может уехать и в «Чикаго»

, агент нападающего новосибирской «Сибири», прокомментировал возможное будущее своего подопечного.«В ближайшие дни мы будем разговаривать с руководством новосибирской команды. Я не знаю, отпустит ли Шалунова «Сибирь». Если Шалунов останется в КХЛ, он хотел бы играть в ЦСКА. Если будет другая команда, то, скорее всего, он уедет в «Чикаго», если они будут готовы его принять», — сказал Бабаев в интервью The Athletic.Шалунову не придётся проходить через процедуру драфта отказов в НХЛ, так как он находится в резервном списке «Блэкхоукс», и у заокеанского клуба хватает свободных денег, чтобы подписать с форвардом контракт новичка. При этом юридически у Шалунова до 30 апреля будет действовать контракт с «Сибирью».