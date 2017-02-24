27 сейвов Худобина помогли «Бостону» победить «Лос-Анджелес»

«Бостон Брюинз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Медведи» выиграли пять матчей из последних шести. «Короли» из последних пяти матчей проиграли четыре.
Брэд Маршан вывел гостей вперёд на четвёртой минуте матча. Кэвин Гревел на 19-й минуте сравнял счёт. На 25-й минуте матча Давид Пастрняк во второй раз вывел «Бостон» вперёд, и этот гол оказался победным. Под занавес матча Доминик Мур и Давид Крейчи поразили пустые ворота хозяев.
Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 27 бросков из 28.