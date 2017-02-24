Миллер: надеюсь, «Детройт» меня обменяет, я хочу играть в НХЛ

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дрю Миллер выразил желание покинуть клуб. 33-летний игрок летом заключил с «Ред Уингз» годичный контракт на 1,025 млн долларов. В 35 матчах он набрал 6 (4+2) очков. 6 февраля «Детройт» отправил Миллера в «Гранд Рэпидс» в АХЛ.«Надеюсь, меня обменяют. Я хочу играть в НХЛ – каждый этого хочет. Посмотрим, как всё сложится. Думаю, я замечательно играл за «Детройт». Надеюсь, кто-то думает так же и заберёт меня. Я не имею ничего против команды или «Гранд Рэпидс». Это хорошие ребята», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.