Ткачёв и Барбашёв сыграют во втором матче серии «Авангард» — «Адмирал»

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов, во втором матче серии с «Авангардом» за «Адмирал» сыграют. Они заменят в составе «моряков». Состав «Авангарда» изменений не претерпел.Бобков (Серебряков),Мнацян — Блум,Волченков — Морриссон,Земчёнок — Бартулис,Конев — Курашов,Казаков — Краснослободцев— Ткачёв,Саболич — Фисенко — Александров,Райт — Алексеев — Жафяров,Барбашев — Саюстов — Сигарёв.Фурх (Костин),Мартынов — Медведев,Густафссон — Анелёв,Меньшиков — Григорьев,ДервукЛемтюгов — Соботка — Пережогин,Пьянов — Зубов — Михеев,Хохряков — Кучерявенко — Бурдасов,Бут — Юньков — Пестушко.