Ткачёв и Барбашёв сыграют во втором матче серии «Авангард» — «Адмирал»

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов, во втором матче серии с «Авангардом» за «Адмирал» сыграют Владимир Ткачёв и Сергей Барбашёв. Они заменят в составе «моряков»Михаила Плотникова и Илью Иванова. Состав «Авангарда» изменений не претерпел.
Полностью составы выглядит следующим образом.
«Адмирал»:
Бобков (Серебряков),
Мнацян — Блум,
Волченков — Морриссон,
Земчёнок — Бартулис,
Конев — Курашов,
Казаков — Краснослободцев— Ткачёв,
Саболич — Фисенко — Александров,
Райт — Алексеев — Жафяров,
Барбашев — Саюстов — Сигарёв.
«Авангард»:
Фурх (Костин),
Мартынов — Медведев,
Густафссон — Анелёв,
Меньшиков — Григорьев,
Дервук
Лемтюгов — Соботка — Пережогин,
Пьянов — Зубов — Михеев,
Хохряков — Кучерявенко — Бурдасов,
Бут — Юньков — Пестушко.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча