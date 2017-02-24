Смит: в правиле о сотрясении мозга есть недостатки

Голкипер «Аризоны Койотс»прокомментировал правило, из-за которого он должен был покинуть лёд после столкновения с форвардом «Анахайм Дакс» Якобом Сильвербергом.«Я думаю, что в этой системе много недостатков, особенно для вратарей. Их необходимо исправить. Что остановит игрока 4-го звена от того, чтобы врезаться во вратаря? Он получит две минуты штрафа, а соперник лишится основного вратаря. Думаю, такого ещё не было в матче плей-офф, но уверен, что это случится», – сообщил Смит.Когда с тебя слетает шлем, а свистка нет, то ты инстинктивно первым делом пытаешься защитить лицо. Поэтому я так отреагировал в игре, а не потому что получил травму. Так что я совершенно не согласен с решением отправить меня в раздевалку. Если наблюдатель решил, что ты должен пройти тест, ты должен уйти со льда. Я сказал нашему физиотерапевту, что не собираюсь уходить, он передал это судье, но нельзя ввести шайбу в игру, пока ты не уйдёшь.Именно об этом я говорил много раз. В этой системе есть недостаток. Что если в важном матче таким образом сначала отправят в раздевалку основного вратаря, а затем форвард соперника врежется в запасного и тот тоже будет вынужден уйти? Кто тогда будет играть в воротах?» — цитирует Смита официальный сайт НХЛ.