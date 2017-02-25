Боумэн: давно следили за Юрчо, его игра подходит стилю «Чикаго»

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал обмен форвардаиз «Детройт Ред Уингз».«Мы давно следили за этим хоккеистом, за тем, как он играет. Юрчо — крупный парень, техничный, скоростной игрок. Его манера игры соответствует стилю нашей команды. Мы рассчитываем, что он внесёт свою лепту в игру «Чикаго» и покажет, на что способен, когда освоится на новом месте.Я должен разговаривать с людьми, искать варианты усиления команды. Но сейчас у нас несколько другая ситуация по сравнению с предыдущими годами. Тогда я считал, что нам надо усиливаться, что нам нужны люди на определённые позиции. Сейчас я не думаю, что будут ещё обмены. Возможно, переходы ещё будут, но я доволен составом команды», – цитирует Боумэна официальный сайт НХЛ.