Боумэн: давно следили за Юрчо, его игра подходит стилю «Чикаго»

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал обмен форварда Томаша Юрчо из «Детройт Ред Уингз».
«Мы давно следили за этим хоккеистом, за тем, как он играет. Юрчо — крупный парень, техничный, скоростной игрок. Его манера игры соответствует стилю нашей команды. Мы рассчитываем, что он внесёт свою лепту в игру «Чикаго» и покажет, на что способен, когда освоится на новом месте.
Я должен разговаривать с людьми, искать варианты усиления команды. Но сейчас у нас несколько другая ситуация по сравнению с предыдущими годами. Тогда я считал, что нам надо усиливаться, что нам нужны люди на определённые позиции. Сейчас я не думаю, что будут ещё обмены. Возможно, переходы ещё будут, но я доволен составом команды», – цитирует Боумэна официальный сайт НХЛ.