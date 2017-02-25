Шикин: ХК «Сочи» провёл хороший сезон в командном плане

Вратарь ХК «Сочи»подвёл итоги сезона для своей команды. Напомним, сочинцы не попали в плей-офф.«В командном плане, в принципе, провели хороший сезон, но недобрали очков, чего-то нам не хватило. Потеряли много баллов с командами, которые находятся не на лидирующих позициях. Себе же лично чемпионат могу занести в актив, потому что были позитивные моменты, хотя, конечно, присутствовали и негативные. Но с каждым годом у меня появляется, пусть и ненамного, но больше игрового времени.У меня заканчивается контракт, и совместно с агентом мы обсуждаем дальнейшие планы. Пока сложно сказать что-то определённое. Что касается конкуренции, то нужно работать, стараться и доказывать, что ты ничуть не хуже и готов играть независимо от того, какого уровня вратарь с тобой соперничает», — цитирует Шикина официальный сайт клуба.