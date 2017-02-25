Херсли: меня часто спрашивают про бросок, но ничего особенного в нём нет
25 февраля 2017, суббота. 20:30.
Хоккей
Защитник СКА Патрик Херсли
прокомментировал победу над подмосковным «Витязем» (6:2) в первом раунде плей-офф и свою заброшенную шайбу. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «армейцев».
«Меня часто спрашивают про мой бросок, ничего особенного нет, я просто его тренирую. Невероятно играть с Дацюком — он умеет отдать пас, два игрока создают помехи перед воротами, поэтому остаётся только хорошо бросить», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.