Херсли: меня часто спрашивают про бросок, но ничего особенного в нём нет

Защитник СКАпрокомментировал победу над подмосковным «Витязем» (6:2) в первом раунде плей-офф и свою заброшенную шайбу. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «армейцев».«Меня часто спрашивают про мой бросок, ничего особенного нет, я просто его тренирую. Невероятно играть с Дацюком — он умеет отдать пас, два игрока создают помехи перед воротами, поэтому остаётся только хорошо бросить», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.