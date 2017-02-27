«Тампа» обменяла Бишопа в «Лос-Анджелес»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменяла американского голкипера Бена Бишопа и право выбора в 5-м раунде драфта-2017 в «Лос-Анджелес Кингз» на словацкого вратаря Петера Будая, его соотечественника защитника Эрика Чернака и право выбора в 7-м раунде драфта-2017, сообщается на официальном сайте НХЛ. При определённых условиях «Тампа» может получить ещё один выбор на этом драфте.
Отметим, что летом у Бишопа заканчивается двухлетний контракт на $11,9 млн.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний Бишоп принял участие в 51 матче «Лайтнинг», пропустив 77 голов. На счету 34-летнего Будая 60 матчей и 107 пропущенных шайб. 19-летний Чернак выступает в молодёжной хоккейной лиге Онтарио, где на его счету 17 (3+14) очков в 40 играх.