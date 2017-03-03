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Плющев: на Востоке сегодня есть явный фаворит — Магнитогорск, сюрпризов не будет

3 марта 2017, пятница. 09:38. Хоккей
Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал текущие события в плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

«На уровень Магнитогорска китайскому клубу подняться тяжело. Вообще с большой симпатией отношусь к «Магнитке», которая едва ли не единственной в Лиге сумела сохранить многие черты советского хоккея.

Затягивание серии «Авангард» — «Адмирал» — сюрприз. По составу Омск значительно сильнее, чем «Адмирал». Пожалуй, только вчера в пятом матче серии мы увидели настоящий «Авангард», сминающий своих оппонентов. У «Авангарда» пока не получается стабильно использовать все свои козыри. Скажем, у клуба есть несколько хороших защитников, которые способны активно подключаться в нападение, однако пока диапазон их действий ограничен своей зоной. Другой проблемный момент известен весь сезон — большинство. Хотя кадровый состав команды по идее позволяет подтянуть этот момент. Скорее всего, Омск пройдёт «Адмирал» даже без стабильного большинства, но вот дальше возникнут большие проблемы. В этом сезоне большую победу «Авангард» уже одержал. Насколько я знаю, в Омске активно строится ультрасовременная академия «Авангарда», которая даст импульс для развития хоккея всего региона — от детского до профессионального. В этом смысле для региона академия по большому счёту не менее важна, чем Кубок Гагарина.

«Зелёное дерби»? Матчи проходили натужно. Такой тягучий хоккей был выгоден прежде всего Казани, для которой он привычен. Уфа по составу, может быть, смотрелась несколько предпочтительнее, но навязать игровой хоккей клуб так и не смог. Казанцы закономерно победили.

На Востоке сегодня есть явный фаворит — Магнитогорск. О проблемах Омска мы уже поговорили, не впечатляет и Казань. На дворе уже XXI век, все стараются играть активно и агрессивно. Это доказывает не только Магнитогорск, но и ведущие клубы Западной конференции. «Трактор» — «Барыс» — тягучее и не зрелищное противостояние. Вряд ли победитель этой серии создаст большие проблемы своему будущему сопернику — скорее всего, «Магнитке». В плей-офф Восточной конференции особых сюрпризов вообще не будет», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Барыс ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Трактор Владимир Плющев
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