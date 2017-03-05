Гомоляко: если бы я был в «Тракторе», он бы прошёл первый раунд плей-офф

Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающийоценил выступление челябинской команды в этом сезоне. Чёрно-белые вылетели в первом раунде плей-офф от «Барыса», проиграв серию со счётом 2-4.«Команда выглядела в течение регулярного сезона прилично, не зря заняла четвёртое место на Востоке. Хорошо играли в обороне. В плей-офф не хватило длины «скамейки». Нужна была пара-тройка игроков, чтобы было кем заменить ребят, которые травмировались. Наверно, немножко не хватило тренерского опыта Гатиятулину в кубковых играх.Что было бы по-другому, останься я в клубе? Без меня в команде появился Рой, но я бы взял другого хоккеиста, более забивного. Если бы ко мне обратились, я бы подсказал кого-нибудь, потому что я знаю, что ребята-иностранцы готовы были приехать. Если бы я был в команде, она бы прошла первый раунд. У меня был хороший контакт с игроками и тренерским штабом. Думаю, что до дедлайна надо было обратить внимание на двух-трёх игроков, которые могли бы конкурировать с ребятами и которые должны были появиться в команде, чтобы заменить их. Якуценя заболел, другие ребята травмировались. Нужна была замена, а пришлось ставить вместо него молодых хоккеистов. Вот этого и не хватило», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.