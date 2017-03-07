Главный тренер «Таппары»: Лайне забросит 50 шайб за сезон

Главный тренер «Таппары», работавший с форвардом «Виннипег Джетс» Патриком Лайне до его карьеры в НХЛ, поделился мнением о выступлении 18-летнего финского новичка за океаном. В 59 матчах сезона Лайне набрал 58 (32+26) очков.«Пресса в Финляндии сходит с ума по поводу Лайне. Он звезда. У нас каждый день смотрят матчи НХЛ, и Патрик всегда в центре внимания. Так что все в курсе его успехов. Меня удивляет, что он стабильно набирает очки и так быстро адаптировался к уровню НХЛ.Он добился успеха в Финляндии за счёт катания и своих бомбардирских качеств, особенно в большинстве, потому что играл с лучшим разыгрывающим чемпионата Кууселой.С моей точки зрения, Лайне и центрфорвард «Флориды» Барков – самые талантливые хоккеисты «Таппары», с которыми мне довелось работать. Талант Лайне основывается на том, что он очень много времени уделяет тренировкам. И конечно, на его вере в себя. У него есть такое качество, но он очень скромен в общении с партнёрами и болельщиками. Поэтому его так любят в Финляндии.Он забросит 50 шайб за сезон. Особенно если будет и дальше играть c Элерсом и Шайфли», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.