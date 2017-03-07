МХЛ представила логотип плей-офф сезона-2016/17

В основе логотипа – эмблема МХЛ, расположенная на главном трофее лиги – кубке Харламова. Сам кубок выполнен в чёрно-золотых тонах на фоне геральдического щита, обрамлённого надписью «плей-офф» и годами проведения чемпионата.
Плей-офф сезона-2016/17 стартует 11 марта четырьмя матчами между командами Западной конференции. Восток начинает днём позже. Пары первого раунда выглядят следующим образом:
Запад:
СКА-1946 (1) — «Чайка» (8)
«Красная Армия» (2) — МХК «Динамо» СПб (7)
«Локо» (3) — «Алмаз» (6)
«Русские Витязи» (4) — МХК «Спартак» (5)
Восток:
«Реактор» (1) — «Авто» (8)
«Стальные Лисы» (2) — «Сибирские Снайперы» (7)
«Ирбис» (3) — «Белые Медведи» (6)
«Кузнецкие Медведи» (4) — «Сарматы» (5).
Логотип плей-офф Кубка Харламова
Фото: mhl.khl.ru