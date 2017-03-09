«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на первый матч серии

«Авангард» и «Ак Барс» определились с составами на первый матч серии второго раунда плей-офф. Встреча состоится в Омске, начало в 16:00 мск.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Густафссон — Анелёв, Лемтюгов — Соботка — Пестушко;
Медведев — Мартынов, Пьянов — Зубов — Михеев;
Меньшиков — Григорьев, Бурдасов — Кучерявенко — Хохряков;
Дервук — Орлов, Бут — Юньков — Пережогин.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Мусин, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Йордан — Охтамаа, Архипов — Свитов — Токранов;
Батыршин — Яруллин, Глинкин — Попов — Глухов;
Сидоров, Варнаков — Малыхин — Лукоянов, Лазарев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Ак Барс».
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