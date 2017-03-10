Барбашёв: играть в НХЛ гораздо проще

Нападающий системы «Сент-Луис Блюз»поделился эмоциями от дебюта в НХЛ и работы в четвёртом звене команды.«Меня отправили получать игровую практику, но в «Чикаго» я провёл не много времени. В первом же матче меня ударили кулаком по затылку, и после этого я ушёл на больничный. Играть в НХЛ гораздо проще. Не я первый это говорю, но это действительно так. Затем в «Блюз» дождались, когда я вылечусь, и вызвали снова. Наслаждаюсь каждым днём в НХЛ.У нас совершенно определённые задачи на игру. Мы стараемся потолкаться, надёжно сыграть в обороне. Я очень рад, что мы ничего не пропускали, значит, с задачей своей справляемся», — цитирует хоккеиста «Спорт-экспресс».