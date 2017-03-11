Соловьёв: зря говорят, что все команды Билялетдинова — оборонительного плана

Заслуженный тренер Россииподелился мнением о, которые сегодня принял участие в 1000-м матче в отечественных чемпионатах.Здорово, что Зинэтула Хайдярович работал с командами, имеющими славные традиции, историю. У него были великолепные условия, чтобы трудиться плодотворно, неплохой подбор игроков. Но в этом тоже заключается сложность. Что ни лидер, что ни яркий игрок – человек с характером, со своим видением хоккея. Так что задача непростая – объединить их в команде.Зря говорят, что все команды Билялетдинова – оборонительного плана. Возможно, в каких-то ситуациях и прослеживается, что оборона для него важнее. Но мне запомнились и его команды с ярко выраженной атакой. Одной обороной не добьёшься таких результатов, каких добился Билялетдинов. С Билялетдиновым мы, естественно, пересекались часто. Раньше как-то больше тренеры общались между собой. После матчей говорили накоротке о наших проблемах. Это сейчас собрался – и быстро на самолёт. Что пожелаю «юбиляру»? Ещё игр пятьсот как минимум", — цитирует Соловьёва официальный сайт КХЛ.