Соловьёв: не удивлюсь, если в западный финал выйдут «Динамо» и «Локомотив»

Заслуженный тренер Россииподелился мнением о текущих событиях в плей-офф КХЛ. В Восточной конференции в обеих сериях счёт 2-0, в Западной — ничья 1-1.«Авангарду» надо искать какие-то нестандартные решения. В играх плей-офф с «Ак Барсом» надо всегда искать нестандартные решения, другого пути нет. Казанцы могут дать играть в регулярном чемпионате, могут даже поиграть сами, но приходит плей-офф, все игры заканчиваются. Причём все точно знают, как «Ак Барс» будет играть и что будет делать, и Зинэтула Билялетдинов за все годы своей работы в Казани остаётся верным своему видению игры, все всё знают, но… Канарейкин, уверен, тоже всё знает и понимает лучше всех нас, вместе взятых, но результат на табло.Вторая серия завершится в пользу «Металлурга». Потому что казахстанская команда, при всём моём к ней величайшем уважении, не сможет четырежды обыграть уральцев, уступив лишь однажды. Там и в идеальном состоянии были бы сомнения, а уж без Боченски, то есть без забивного первого звена… Нет, на «Барыс» я бы сейчас ставить не стал и никому бы не посоветовал.Очень нравятся и «Динамо», и «Локомотив». Скажу так: и СКА, и ЦСКА играют именно так, как от них и ожидали. А вот ярославцы и динамовцы предстали несколько в другом свете. Если можно так выразиться, в виде, более подходящем для плей-офф. Поэтому я совсем не удивлюсь, если по итогам второго раунда плей-офф в западный финал выйдут «Динамо» и «Локомотив», — цитирует Соловьёва AllHockey.Ru.