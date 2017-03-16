Панарин: в этом сезоне мне не хватает стабильности — то спады, то подъёмы

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»поделился мнением о выступление команды в текущем регулярном чемпионате, а также отметил, что ему не хватает стабильности.«Сезон для команды складывается неплохо, идём вверху таблицы, последние матчи выигрывали. В целом больше довольны, чем недовольны. У меня не получается идти стабильно, всё время происходят спады и подъёмы. Немного тяжело психологически, а так всё нормально.В дедлайн взяли новых ребят. „Чикаго“, насколько я знаю, всегда отличался успехом в дедлайнах, всегда брала хороших игроков. Этот сезон — не исключение, всё здорово.В конце „регулярки“ будем играть в том же режиме, но постараемся показывать похожий хоккей, который будем показывать в плей-офф, посерьёзней. Думать некогда, будут игры через день, а потом плей-офф», — приводятся слова Панарина на официальном сайте НХЛ.