Карлссон: у «Барыса» был насыщенный сезон, мы проделали хорошую работу

Голкипер «Барыса»подвёл итоги сезона для своей команды. Напомним, казахстанский клуб дошёл до второго раунда плей-офф.«Хочу извиниться перед болельщиками, что нам так и не удалось порадовать их победой во втором круге, особенно на домашнем льду. Поддержка с их стороны была потрясающей. Дважды мы проиграли в овертаймах по ходу этой серии — в Магнитогорске и Астане. А ведь серия могла бы получиться более длинной. Но реализация большинства у „Металлурга“ была слишком хороша. Мы так и не смогли найти против него противоядие. Очень много шайб они забросили при реализации лишнего.Несмотря на всё это, мы проделали хорошую, даже отличную работу. У нас был тяжёлый и насыщенный сезон. Мы поднимались с низов турнирной таблицы, боролись за плей-офф, чтобы вернуться в эту зону после прошлого сезона. И, несмотря на все трудности, у нас получилось. Более того, мы не вылетели на первой же стадии, мы прошли дальше. Наши болельщики увидели на 10 игр больше, нежели другие, чьи любимые команды закончили сезон. Теперь же, когда позади такой опыт, „Барысу“ можно ставить более высокие задачи, достигать более высоких вершин», — цитирует Карлссона «Шайба. kz».