Мосалёв: «Локомотив» повёл в серии, но ещё ничего не закончилось

Нападающий «Локомотива»поделился впечатлениями от пятой игры серии с ЦСКА, в которой ярославцы победили со счётом 2:1. Хоккеист считает, что в этом противостоянии ещё ничего не решено.«Всегда идут тяжёлые игры, даже когда мы выигрывали со счётом 5:1. ЦСКА – та команда, которая никогда не сдаётся, бьёт в тело и идёт до конца. Я бы не сказал, что мы перехватили инициативу в серии. Каждая игра идёт от ножа. Да, мы повели 3-2, но ещё ничего не закончилось. Будем готовиться к следующей игре. Слава богу, что у нас идёт игра в неравных составах. Надо продолжать работать, и победы придут. Момент с разбитым стеклом выбил нас из колеи, мы потеряли нить игры, а потом начали вкатываться и получили гол в раздевалку. Хорошо, что выстояли. У нас два равноценных вратаря, никто не подводит. Самое главное – в защите играть всей пятёркой, и всё будет хорошо», — передаёт слова Мосалёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.